Умер основатель «Национального фронта» Франции Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен — французский политик, основатель и бывший лидер «Национального фронта» (ныне «Национальное объединение»), правой популистской партии во Франции. Он родился 20 июня 1928 года и стал известен своими националистическими и антииммиграционными взглядами. Ле Пен запомнился противоречивыми заявлениями, которые часто подвергались критике за расизм и ксенофобию. В 2002 году он неожиданно вышел во второй тур президентских выборов, что привлекло внимание к его политической платформе. В 2011 году он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен.