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Регион
7 января, 12:38

Умер основатель «Национального фронта» Франции Жан-Мари Ле Пен

Скончался экс-лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен. Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus

Жан-Мари Ле Пен. Обложка © ТАСС / АР / Thibault Camus

Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен скончался на 97 году жизни. Об этом сообщает агентство France-Presse.

«Жан-Мари Ле Пен, окружённый своими близкими, был помянут Богом в этот вторник в 12:00», — говорится в заявлении его семьи.

Жан-Мари Ле Пен — французский политик, основатель и бывший лидер «Национального фронта» (ныне «Национальное объединение»), правой популистской партии во Франции. Он родился 20 июня 1928 года и стал известен своими националистическими и антииммиграционными взглядами. Ле Пен запомнился противоречивыми заявлениями, которые часто подвергались критике за расизм и ксенофобию. В 2002 году он неожиданно вышел во второй тур президентских выборов, что привлекло внимание к его политической платформе. В 2011 году он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен.

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Паром с Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Франции

Ранее сообщалось, что в возрасте 103 лет умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она скончалась в Венгрии. Буквально через неделю спортсменке должно было исполниться 104 года.

Николай Рюмин
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