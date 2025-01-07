Паром с Ле Пен на борту врезался в другое судно у берегов Франции

У берегов Майотты (департамент Франции в Индийском океане) столкнулись два парома, на одном из них находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, политик приехала на остров с визитом через несколько недель после прошедшего в регионе разрушительного урагана «Шидо». Ле Пен утром 7 января во время путешествия с главного острова Майотты на остров Памандзи села на паром, который на встречном курсе столкнулся с другим судном.

Многие пассажиры морского транспортного средства упали на палубу, как минимум три человека отделались лёгкими травмами. Ле Пен, в свою очередь, смогла удержаться на месте, она не пострадала. Всех пассажиров эвакуировали на катерах береговой охраны. Позднее паром вернулся в порт своим ходом.