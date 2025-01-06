У берегов Японии перевернулось рыболовное судно с 20-ю моряками

Рыболовное судно, на борту которого находилось 20 членов экипажа, опрокинулось у берегов порта Касима в японской префектуре Ибараки. Об этом рассказал телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану.

Спасателям удалось найти 17 моряков, двое из которых были уже мертвы. Поиски ещё трёх членов экипажа до сих пор продолжаются. В процессе задействовали вертолёты и корабли береговой охраны.

В момент происшествия шторма не было, а высота волн составляла 0,5 метра.