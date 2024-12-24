Российское судно затонуло у берегов Испании, моряки пропали без вести

Российское торговое судно Ursa Major («‎Урса Майор», с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром, судьба двух членов экипажа неизвестна. О кораблекрушении сообщают El Español и La Verdad.

По сведениям журналистов, двое членов экипажа пропали без вести. Ещё 14 моряков с сухогруза эвакуировала служба спасения морских судов. Всех их доставили в испанский город Картахена. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, «Большая Медведица» отплыла 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялась во Владивосток.