Российское судно затонуло у берегов Испании, моряки пропали без вести
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море, 2 члена экипажа пропали
Российское торговое судно Ursa Major («Урса Майор», с латинского «Большая Медведица») затонуло в международных водах в Средиземном море между Испанией и Алжиром, судьба двух членов экипажа неизвестна. О кораблекрушении сообщают El Español и La Verdad.
По сведениям журналистов, двое членов экипажа пропали без вести. Ещё 14 моряков с сухогруза эвакуировала служба спасения морских судов. Всех их доставили в испанский город Картахена. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine Traffic, «Большая Медведица» отплыла 11 декабря из Санкт-Петербурга и направлялась во Владивосток.
Это второе такое ЧП за месяц. 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. На очистку Черноморского побережья потребуется не менее месяца активных усилий.
Ursa Major Фото © Marine Traffic / Heiner Trappmann