Водолазы нашли затонувшую корму танкера «Волгонефть-212» у берегов Керчи

Водолазы Морспасслужбы провели работы по обследованию акватории у берегов Керчи и обнаружили затонувшую часть танкера «Волгонефть-212». Обломок судна был найден и идентифицирован 21 декабря, о чём сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«21 декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС «Водолаз Малеев». По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть «Волгонефть-212», — говорится в сообщении.