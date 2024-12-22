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22 декабря, 19:42

Водолазы нашли затонувшую корму танкера «Волгонефть-212» у берегов Керчи

Водолазы Морспасслужбы провели работы по обследованию акватории у берегов Керчи и обнаружили затонувшую часть танкера «Волгонефть-212». Обломок судна был найден и идентифицирован 21 декабря, о чём сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«21 декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС «Водолаз Малеев». По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть «Волгонефть-212», — говорится в сообщении.

В результате осмотра повреждённого элемента судна выяснилось, что из него происходит утечка мазута. Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов в воду специалисты установили защитные боновые ограждения.

Мазут с танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма
Мазут с танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма

Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали около 9 тысяч тонн мазута, затонули у Керчи 15 декабря из-за сильных волн. ЧП привело к загрязнению пляжей на Кубани. Больше всего мазута утекло к территории детского лагеря в Анапе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Тимур Хингеев
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