Водолазы нашли затонувшую корму танкера «Волгонефть-212» у берегов Керчи
Водолазы Морспасслужбы провели работы по обследованию акватории у берегов Керчи и обнаружили затонувшую часть танкера «Волгонефть-212». Обломок судна был найден и идентифицирован 21 декабря, о чём сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«21 декабря после обнаружения швартовых концов на поверхности воды провели водолазные спуски с борта ВС «Водолаз Малеев». По результатам обнаружена и идентифицирована затонувшая кормовая часть «Волгонефть-212», — говорится в сообщении.
В результате осмотра повреждённого элемента судна выяснилось, что из него происходит утечка мазута. Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродуктов в воду специалисты установили защитные боновые ограждения.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали около 9 тысяч тонн мазута, затонули у Керчи 15 декабря из-за сильных волн. ЧП привело к загрязнению пляжей на Кубани. Больше всего мазута утекло к территории детского лагеря в Анапе.
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