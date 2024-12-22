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Регион
22 декабря, 14:56

Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря в Анапе

Больше всего нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе скопилось на пляже детского лагеря «Планета» в Анапе. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Очистка пляжа детского лагеря. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

«Место активных работ на самом загрязнённом участке берега — пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на месте трудятся сотни волонтёров и десятки единиц техники. Повторные выбросы мазута оперативно убирают, пока их не забросало песком.

В Керчи ввели режим ЧС из-за мазута с затонувших танкеров
В Керчи ввели режим ЧС из-за мазута с затонувших танкеров

Напомним, мазут с затонувших танкеров дотёк до Керченского полуострова. Разлив случился в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. ЧП произошло 15 декабря, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. У черноморского побережья погибли 37 птиц и два дельфина. Экстренные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николай Рюмин
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