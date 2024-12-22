Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря в Анапе

Больше всего нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе скопилось на пляже детского лагеря «Планета» в Анапе. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.

Очистка пляжа детского лагеря. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

«Место активных работ на самом загрязнённом участке берега — пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе», — говорится в сообщении.