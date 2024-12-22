Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря в Анапе
Больше всего нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе скопилось на пляже детского лагеря «Планета» в Анапе. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Очистка пляжа детского лагеря. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
«Место активных работ на самом загрязнённом участке берега — пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что на месте трудятся сотни волонтёров и десятки единиц техники. Повторные выбросы мазута оперативно убирают, пока их не забросало песком.
Напомним, мазут с затонувших танкеров дотёк до Керченского полуострова. Разлив случился в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. ЧП произошло 15 декабря, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. У черноморского побережья погибли 37 птиц и два дельфина. Экстренные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
Telegram / МЧС России