В Керчи ввели режим ЧС из-за мазута с затонувших танкеров
В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за ситуации с разливом мазута. Для очистки берегов задействованы силы федерального и регионального МЧС, а также Минэкологии Крыма.
«В Ленинском районе Крыма введён режим угрозы ЧС муниципального характера», — заявил зампредседателя Совмина Республики Крым Игорь Михайличенко.
Напомним, что мазут с затонувших танкеров дошёл до Керченского полуострова. Разлив произошёл в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. ЧП произошло 15 декабря, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. У черноморского побережья погибли 37 птиц и два дельфина. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
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