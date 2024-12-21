Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 декабря, 17:40

В Керчи ввели режим ЧС из-за мазута с затонувших танкеров

В Керчи ввели режим ЧС муниципального характера из-за ситуации с разливом мазута. Для очистки берегов задействованы силы федерального и регионального МЧС, а также Минэкологии Крыма.

«В Ленинском районе Крыма введён режим угрозы ЧС муниципального характера», заявил зампредседателя Совмина Республики Крым Игорь Михайличенко.

Напомним, что мазут с затонувших танкеров дошёл до Керченского полуострова. Разлив произошёл в районе мыса Змеиный и крепости Еникале. ЧП произошло 15 декабря, в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. У черноморского побережья погибли 37 птиц и два дельфина. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bob63

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar