Морспасслужба не нашла утечек мазута из обломков затонувших судов «Волгонефть»
Сотрудники Морспасслужбы частично изучили обломки затонувших судов «Волгонефть» в Керченском проливе. На данный момент утечек мазута не обнаружено. Обследование продолжается, сообщает оперштаб Краснодарского края.
«По результатам обследований, которые проводились ранее, утечек из затонувших фрагментов судов не обнаружено. Работы осложняет слабая видимость под водой в это время года – в среднем от 30 до 70 см», — говорится в сообщении.
Сообщается, что ведомство ведёт постоянный мониторинг в 9 секторах акватории. При обнаружении пленки из нефтепродуктов оперативно обрабатывают участок сорбентами.
Напомним, 15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Танкеры доставляли около 9,2 тыс. тонн мазута. В море утекло примерно 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической. С побережья Краснодарского края собрали около 64 тонн загрязнённого мазутом грунта.
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