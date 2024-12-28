«Последствия неизбежны»: В Кремле назвали критической ситуацию с разливом мазута в Чёрном море
Песков: ЧП с танкерами привело к критической ситуации в Чёрном море
ЧП с танкерами в Чёрном море привело к критической ситуации, и экологические последствия этого инцидента неизбежны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно оценить полный размер ущерба, причиненного окружающей среде, однако работа над этим вопросом активно ведётся специалистами. Вместе с тем Песков выразил надежду, что совместные усилия всех задействованных сторон, включая различные ведомства и волонтёров, помогут минимизировать последствия экологической катастрофы.
Напомним, в середине декабря произошла серьёзная морская катастрофа — в водах Керченского пролива потонули два судна, перевозившие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Экологическое бедствие привело к попаданию в морскую среду около 9 тысяч тонн мазута. В части, загрязнение береговой линии также наблюдается на Кубани и в Крыму. Из-за мазута погибли более 20 дельфинов. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.
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