«Последствия неизбежны»: В Кремле назвали критической ситуацию с разливом мазута в Чёрном море

ЧП с танкерами в Чёрном море привело к критической ситуации, и экологические последствия этого инцидента неизбежны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.