После ЧП с танкерами в Анапе удалось спасти почти 1,5 тысячи птиц
В Анапе спасли около 1,5 тысячи птиц после ЧП с танкерами. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Анапе спасли почти 1,5 тысячи птиц после ЧП с танкерами, из них 1,2 тысячи отправлены на реабилитацию. На страусиной ферме «Аристей» выходили порядка 400 пернатых пациентов, руководитель оперштаба Краснодарского края Игорь Галась и мэр Анапы Василий Швец встретились с её сотрудниками и волонтерами. Об этом рассказали в оперштабе региона.
В Анапе спасли около 1,5 тысячи птиц после ЧП с танкерами. Фото © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
«Страусиная ферма «Аристей» находится в хуторе Усатова Балка. Здесь обеспечили всё необходимое для оказания помощи пернатым: в сортировочном центре их встречают, в помывочной очищают от мазута, затем согревают, дают сорбенты и корм. Пернатых размещают в тёплом вольере, а спустя время отвозят в Витязево, откуда налажена централизованная отправка в реабилитационные центры», — пояснили в оперштабе.
Сейчас пернатых пациентов поступает меньше, чем в первые дни аварии, но там до сих пор готовы принимать новых пташек. У страусиной фермы есть свой штаб и ветеринары. Помогают спасть птиц около 50 волонтёров, некоторые из которых приехали из других городов России: Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Калининграда и Сочи. В Министерстве природных ресурсов пообещали позвать всех добровольцев, когда птиц начнут отпускать на свободу.
Напомним, что авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря в районе Керченского пролива. Примерно 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению и вызвало экологическую катастрофу. Из-за мазута погибли более 20 дельфинов. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.