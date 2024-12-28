После ЧП с танкерами в Анапе удалось спасти почти 1,5 тысячи птиц

В Анапе спасли почти 1,5 тысячи птиц после ЧП с танкерами, из них 1,2 тысячи отправлены на реабилитацию. На страусиной ферме «Аристей» выходили порядка 400 пернатых пациентов, руководитель оперштаба Краснодарского края Игорь Галась и мэр Анапы Василий Швец встретились с её сотрудниками и волонтерами. Об этом рассказали в оперштабе региона.

В Анапе спасли около 1,5 тысячи птиц после ЧП с танкерами. Фото © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

«Страусиная ферма «Аристей» находится в хуторе Усатова Балка. Здесь обеспечили всё необходимое для оказания помощи пернатым: в сортировочном центре их встречают, в помывочной очищают от мазута, затем согревают, дают сорбенты и корм. Пернатых размещают в тёплом вольере, а спустя время отвозят в Витязево, откуда налажена централизованная отправка в реабилитационные центры», — пояснили в оперштабе.