Акваторию Керченского пролива полностью очистили после ЧП с танкерами
Минтранс: В Керченском проливе вычистили все выявленные загрязнённые участки
Все загрязнённые нефтепродуктами участки в акватории Керченского пролива очищены. Повторных загрязнений не обнаружили. Специалисты продолжают круглосуточно мониторить морскую поверхность, передаёт Минтранс России.
«С момента аварии танкеров «Волгонефть» судами ФГБУ «Морспасслужба» обследовано более 380,3 кв. км акватории, очищено 29,4 тыс. кв. м», — пояснили в ведомстве.
На береговой полосе за минувшие сутки удалось обнаружить новые пятна мазута, их убирали вручную. Чтобы нефтепродукты не попадали в устье реки, установили дополнительные боновые заграждения. Волонтёры и специалисты продолжают расчищать пляж. Кроме того, в Новороссийске провели испытания установки для откачки мазута. Оборудование скоро доставят к месту аварии.
Напомним, что авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошла 15 декабря в районе Керченского пролива. Примерно 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению и вызвало экологическую катастрофу. Из-за мазута погибли более 20 дельфинов. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.