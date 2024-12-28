Акваторию Керченского пролива полностью очистили после ЧП с танкерами

На береговой полосе за минувшие сутки удалось обнаружить новые пятна мазута, их убирали вручную. Чтобы нефтепродукты не попадали в устье реки, установили дополнительные боновые заграждения. Волонтёры и специалисты продолжают расчищать пляж. Кроме того, в Новороссийске провели испытания установки для откачки мазута. Оборудование скоро доставят к месту аварии.