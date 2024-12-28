Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов на Кубани из-за разлива мазута

Гибель дельфинов в Чёрном море произошла в результате разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Данную информацию подтвердило Росрыболовство, сообщение передаётся в телеграм-канале ведомства.

Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов в связи с разливом мазута из-за кружения танкеров в Чёрном море. Фото © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.