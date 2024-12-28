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Регион
28 декабря, 06:48

Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов на Кубани из-за разлива мазута

Росрыболовство: Разлив мазута в Керченском проливе привёл к гибели дельфинов

Гибель дельфинов в Чёрном море произошла в результате разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Данную информацию подтвердило Росрыболовство, сообщение передаётся в телеграм-канале ведомства.

Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов в связи с разливом мазута из-за кружения танкеров в Чёрном море. Фото © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов в связи с разливом мазута из-за кружения танкеров в Чёрном море. Фото © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

«Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов», — говорится в сообщении.

Затонувшие в Керченском проливе танкеры с мазутом нарушили сезонные ограничения
Затонувшие в Керченском проливе танкеры с мазутом нарушили сезонные ограничения

В то же время научно-экологический центр «Дельфа» приводит данные, что после крушения танкеров погиб уже 21 дельфин на Кубани. Напомним, 15 декабря два нефтеналивных танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в акватории Керченского пролива. В результате аварии порядка 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению прибрежной зоны Краснодарского края. По информации МЧС, мазутом и нефтью загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.

Обложка ©

VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Мария Любицкая
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