Число погибших на Кубани дельфинов выросло до 21

«Гибель одной из них может быть связана с разливом мазута. Тело свежее, упитанное, без признаков прилова, травм, заболеваний. Вторая азовка была со следами травм и повреждений. Однако, погибла она также недавно», — говорится в сообщении Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».

Всего с 15 декабря, когда произошло ЧП с танкерами, найдена 21 погибшая азовка, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Для подтверждения или опровержения этой информации нужны дождаться официального вскрытия, а также токсикологических и других исследований. Кроме того, было обнаружено 20 дельфинов, которые умерли не из-за мазута. 19 из них — старые трупы, а одну белобочку разрубило пополам.