Число погибших на Кубани дельфинов выросло до 21
В Новороссийске найдены ещё два мёртвых дельфина, всего погиб 21
Погибшие азовки, которых нашли в Новороссийске. Обложка © Telegram / Delfacenter
В Новороссийске обнаружили тела ещё двух погибших дельфинов. Пол предварительным данным, китообразные скончались в результате разлива мазута.
«Гибель одной из них может быть связана с разливом мазута. Тело свежее, упитанное, без признаков прилова, травм, заболеваний. Вторая азовка была со следами травм и повреждений. Однако, погибла она также недавно», — говорится в сообщении Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».
Всего с 15 декабря, когда произошло ЧП с танкерами, найдена 21 погибшая азовка, причиной гибели которых может быть разлив мазута. Для подтверждения или опровержения этой информации нужны дождаться официального вскрытия, а также токсикологических и других исследований. Кроме того, было обнаружено 20 дельфинов, которые умерли не из-за мазута. 19 из них — старые трупы, а одну белобочку разрубило пополам.
Напомним, 15 декабря два нефтеналивных танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в акватории Керченского пролива. В результате аварии порядка 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению прибрежной зоны Краснодарского края. По информации МЧС, мазутом и нефтью загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.