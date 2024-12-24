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24 декабря, 18:19

Затонувшие в Керченском проливе танкеры с мазутом нарушили сезонные ограничения

Два танкера, которые разбились в Керченском проливе, нарушили сезонные правила судоходства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Российской Федерации.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.

В Минтрансе также уточнили, что несколько танкеров компании «Волгатранснефть» не имеют лицензии на транспортировку опасных грузов по внутренним водам и морским путям.

Дело не в мазуте: Эколог назвал другую причину массовой гибели дельфинов в Чёрном море
Дело не в мазуте: Эколог назвал другую причину массовой гибели дельфинов в Чёрном море

Экологическое бедствие произошло в середине декабря, когда два нефтеналивных судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в акватории Керченского пролива. В результате аварии около 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению прибрежной зоны Краснодарского края. Трагические последствия катастрофы отразились на местной фауне: зафиксирована гибель свыше 180 представителей пернатых и не менее 12 морских млекопитающих — дельфинов.

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Telegram / Минтранс России

Николь Вербер
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