Затонувшие в Керченском проливе танкеры с мазутом нарушили сезонные ограничения

Два танкера, которые разбились в Керченском проливе, нарушили сезонные правила судоходства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Российской Федерации.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.