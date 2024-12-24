Затонувшие в Керченском проливе танкеры с мазутом нарушили сезонные ограничения
Два танкера, которые разбились в Керченском проливе, нарушили сезонные правила судоходства. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Российской Федерации.
«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.
В Минтрансе также уточнили, что несколько танкеров компании «Волгатранснефть» не имеют лицензии на транспортировку опасных грузов по внутренним водам и морским путям.
Экологическое бедствие произошло в середине декабря, когда два нефтеналивных судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в акватории Керченского пролива. В результате аварии около 9 тысяч тонн мазута вылилось в море, что привело к масштабному загрязнению прибрежной зоны Краснодарского края. Трагические последствия катастрофы отразились на местной фауне: зафиксирована гибель свыше 180 представителей пернатых и не менее 12 морских млекопитающих — дельфинов.
Telegram / Минтранс России