Дело не в мазуте: Эколог назвал другую причину массовой гибели дельфинов в Чёрном море

Массовая гибель дельфинов в Краснодарском крае может быть не связана с разливом нефтепродуктов в результате крушения двух танкеров. На данный момент удалось изучить первые четыре особи, и они точно погибли не из-за мазута, заявил эколог Георгий Каваносян в интервью «Царьграду».

«Так бывает, дельфины погибают в море по разным причинам, а потом штормом их выбрасывает на берег. Например, точно установлено, что у третьего дельфина была инфекция», — отметил эксперт.

Он добавил, что 70% смертей дельфинов в Чёрном море происходит из-за недостатка пищи. В результате они плывут к сетям, где застревают. Люди, пытаясь быстро избавиться от краснокнижного млекопитающего, обрезают им плавники и выбрасывают обратно в море. Раненое животное погибает, а тело его через несколько дней выбрасывается волнами на берег.

«Последняя партия из шести дельфинов ещё пока не изучена. И говорить о том, что они погибли от мазута, пока рано. Тем более что эта группа найдена около Новороссийска, куда не дошло загрязнение мазутом», — рассказал эколог.