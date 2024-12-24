Дело не в мазуте: Эколог назвал другую причину массовой гибели дельфинов в Чёрном море
Эколог Каваносян: Дельфины гибнут в Чёрном море не из-за разлива мазута
Тела мёртвых дельфинов в Краснодарском крае. Обложка © VK / Центр спасения дельфинов «Дельфа»
Массовая гибель дельфинов в Краснодарском крае может быть не связана с разливом нефтепродуктов в результате крушения двух танкеров. На данный момент удалось изучить первые четыре особи, и они точно погибли не из-за мазута, заявил эколог Георгий Каваносян в интервью «Царьграду».
«Так бывает, дельфины погибают в море по разным причинам, а потом штормом их выбрасывает на берег. Например, точно установлено, что у третьего дельфина была инфекция», — отметил эксперт.
Он добавил, что 70% смертей дельфинов в Чёрном море происходит из-за недостатка пищи. В результате они плывут к сетям, где застревают. Люди, пытаясь быстро избавиться от краснокнижного млекопитающего, обрезают им плавники и выбрасывают обратно в море. Раненое животное погибает, а тело его через несколько дней выбрасывается волнами на берег.
«Последняя партия из шести дельфинов ещё пока не изучена. И говорить о том, что они погибли от мазута, пока рано. Тем более что эта группа найдена около Новороссийска, куда не дошло загрязнение мазутом», — рассказал эколог.
Также он отметил, что от разлива нефтепродуктов могло погибнуть гораздо больше водоплавающих, если бы они к этому моменту не мигрировали. Часть рыбы уплыла в Азов, а другая — в Абхазию. Дельфины последовали за ними, что и спасло многим жизнь.
Ранее Life.ru писал, что на черноморском побережье нашли 12 тел мёртвых дельфинов. Изначально сообщалось, что они погибли в результате экологической катастрофы, которая произошла при крушении двух танкеров в Керченском проливе. Согласно информации МЧС, мазутом и нефтью загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под вопросом стоит пляжный сезон в 2025 году.