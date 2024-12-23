Почти 1000 птиц спасли волонтёры после разлива мазута на Кубани
Спасение птиц в Анапе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
С момента разлива мазута с танкеров «Волгонефть» на побережье Чёрного моря погибла 181 птица и 12 дельфинов. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, с 23 декабря в пунктах обогрева, где находятся волонтёры, будут дежурить пять фельдшеров скорой помощи для контроля за состоянием людей, которые спасают животных.
Оперштаб Краснодарского края информирует, что специалисты с начала ЧП спасли 972 птицы.
«Работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы. 890 из них уже передали в реабилитационные центры. 150 из них, как сообщалось ранее, принял Краснодарский «Сафари-парк», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на очистку Черноморского побережья уйдёт не менее месяца активных работ. По данным МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Экологи предполагают, что рыбная ловля в местах разлива будет закрыта до следующего сезона.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они доставляли около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани. Экстренные службы и добровольцы продолжают устранять последствия экологической катастрофы.