Почти 1000 птиц спасли волонтёры после разлива мазута на Кубани

С момента разлива мазута с танкеров «Волгонефть» на побережье Чёрного моря погибла 181 птица и 12 дельфинов. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, с 23 декабря в пунктах обогрева, где находятся волонтёры, будут дежурить пять фельдшеров скорой помощи для контроля за состоянием людей, которые спасают животных.

Оперштаб Краснодарского края информирует, что специалисты с начала ЧП спасли 972 птицы.

«Работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы. 890 из них уже передали в реабилитационные центры. 150 из них, как сообщалось ранее, принял Краснодарский «Сафари-парк», — говорится в сообщении.