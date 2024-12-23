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22 декабря, 21:32

Шторм в Анапе уносит мешки с собранным мазутом обратно в Чёрное море — видео

Кубанские власти сообщили о риске повреждения мешков с мазутом из-за шторма

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко сообщил о значительном ухудшении ситуации в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами. В Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм, который не только может выбросить на берег новый мазут, но и повредить мешки с уже собранными нефтепродуктами.

«Идёт нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет», — рассказал Нестеренко.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как волны уносят мешки с собранным мазутом в море.

Шторм на черноморском побережье. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края

Работы приостановлены до утра. Тогда же будет произведена и оценка ущерба.

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В МЧС отчитались о ходе работ по очистке черноморского побережья от мазута

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению более 49 километров пляжей Кубани. Для ликвидации последствий экологической катастрофы были привлечены добровольцы и спасательные службы.

Обложка ©

Telegram / ЧП Краснодара и края

Анатолий Цейко
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