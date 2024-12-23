Шторм в Анапе уносит мешки с собранным мазутом обратно в Чёрное море — видео

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко сообщил о значительном ухудшении ситуации в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами. В Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм, который не только может выбросить на берег новый мазут, но и повредить мешки с уже собранными нефтепродуктами.