Шторм в Анапе уносит мешки с собранным мазутом обратно в Чёрное море — видео
Кубанские власти сообщили о риске повреждения мешков с мазутом из-за шторма
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко сообщил о значительном ухудшении ситуации в зоне проведения работ по ликвидации последствий ЧП с танкерами. В Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм, который не только может выбросить на берег новый мазут, но и повредить мешки с уже собранными нефтепродуктами.
«Идёт нагонная волна на прибрежную полосу. Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет», — рассказал Нестеренко.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как волны уносят мешки с собранным мазутом в море.
Шторм на черноморском побережье. Видео © Telegram / ЧП Краснодара и края
Работы приостановлены до утра. Тогда же будет произведена и оценка ущерба.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть», которые перевозили около 9 тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению более 49 километров пляжей Кубани. Для ликвидации последствий экологической катастрофы были привлечены добровольцы и спасательные службы.
Telegram / ЧП Краснодара и края