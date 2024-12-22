В МЧС отчитались о ходе работ по очистке черноморского побережья от мазута

В пресс-службе МЧС России сообщили, что сотрудники и волонтёры продолжают работу на черноморском побережье для устранения последствий загрязнения мазутом. В Краснодарском крае уже очищено более 39,7 километров береговой линии, а также собрано 17 025,3 тонны загрязнённого песка и грунта.

Кроме того, в порту Анапы была проведена дочистка акватории на 500 квадратных метрах, а мониторинг побережья увеличился на 37 километров до села Мысхако. В МЧС также сообщили о ситуации в Крыму, где были обнаружены масляные пятна небольших размеров на восьми участках: одно в Ленинском районе и семь на территории Керчи. Площадь загрязнения составляет до 10 квадратных метров. В республике было собрано 60,3 тонны загрязнённого песка и грунта.