Погибших из-за мазута краснокнижных дельфинов вынесло на берег в Новороссийске

Мёртвых краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска. В общей сложности после разлива мазута в Краснодарском крае, по данным SHOT, погибло уже восемь млекопитающих и более 140 птиц.

Тела мёртвых дельфинов вынесло на побережье Чёрного моря. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент волонтёры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них уже отмыли и отправили в реабилитационные центры. При этом 143 пернатых спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило шесть мёртвых дельфинов, ещё двух находили ранее.

Экологи рассказали телеграм-каналу, что полное очищение территории от мазута займёт не менее 1,5 лет. В это время тяжёлые фракции углеводородов будут оседать на дно Чёрного моря, что негативно скажется на экосистеме. Дельфины могут отравиться токсичной рыбой и оказаться в мазутном пятне. Мазут представляет серьёзную угрозу для дельфинов: если он попадает в их желудок, это может привести к гипоксии и удушью. В Чёрном море обитают три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка, все они занесены в Красную книгу и находятся под защитой.