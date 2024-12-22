Погибших из-за мазута краснокнижных дельфинов вынесло на берег в Новороссийске
SHOT: В Новороссийске нашли мёртвых краснокнижных дельфинов после разлива мазута
Мёртвых краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска. В общей сложности после разлива мазута в Краснодарском крае, по данным SHOT, погибло уже восемь млекопитающих и более 140 птиц.
Тела мёртвых дельфинов вынесло на побережье Чёрного моря. Видео © Telegram / SHOT
На данный момент волонтёры смогли выловить более 700 птиц, большинство из них уже отмыли и отправили в реабилитационные центры. При этом 143 пернатых спасти не удалось. Кроме того, сегодня к берегу в Южном районе в Новороссийске прибило шесть мёртвых дельфинов, ещё двух находили ранее.
Экологи рассказали телеграм-каналу, что полное очищение территории от мазута займёт не менее 1,5 лет. В это время тяжёлые фракции углеводородов будут оседать на дно Чёрного моря, что негативно скажется на экосистеме. Дельфины могут отравиться токсичной рыбой и оказаться в мазутном пятне. Мазут представляет серьёзную угрозу для дельфинов: если он попадает в их желудок, это может привести к гипоксии и удушью. В Чёрном море обитают три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка, все они занесены в Красную книгу и находятся под защитой.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на очистку Черноморского побережья следует закладывать не менее месяца активных работ. Согласно информации МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
Telegram / SHOT