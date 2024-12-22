В зоопарк Краснодара доставили первых 150 птиц, пострадавших от разлива мазута

В краснодарский «Сафари-парк» привезли 150 птиц, спасённых после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе. В зоопарке специально оборудовали 15 вольеров для содержания спасённых пернатых. После ликвидации ЧС их выпустят в естественную среду обитания, рассказали в оперативном штабе региона.

Первые 150 птиц прибыли в «Сафари-парк». Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

«Это особи чомги и серощёкой поганки. Директор Краснодарского зоопарка «Сафари-парк» предоставил для пернатых карантинную зону в зоопарке Краснодара», — указали в оперштабе.