Сотрудники приюта спасли в Анапе минимум трёх собак после разлива мазута
В Анапе спасли минимум трёх собак, которые были испачканы в мазуте. Дворовые хвостатые прогуливались вдоль берега и сильно испачкались в нефтепродуктах. Они тяжело дышали, на помощь животным пришли сотрудники приюта, рассказал SHOT.
В Анапе от мазута спасли минимум трёх собак. Видео © Telegram / SHOT
Бездомных собачек нашли на пляже на днях. Они прибежали к воде из-за хорошей погоды и в итоге все перепачкались. Животных отловили и отправили в приют, где их отмыли и осмотрели.
Помимо собак, добровольцы уже помогли более тысяче птиц, 947 из которых передали в зоопарки и реабилитационные центры. Работа по спасению пернатых продолжается. В Витязево созданы пункты, где волонтёры отмывают пернатых от мазута с помощью крахмала и специальных моющих средств.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в совокупности доставляли 9 тысяч тонн мазута. Нефтепродукты попали в воду, пляжи Кубани оказались загрязнены. Известно, что погибло уже более 180 птиц и минимум 12 дельфинов.