Сотрудники приюта спасли в Анапе минимум трёх собак после разлива мазута

В Анапе спасли минимум трёх собак, которые были испачканы в мазуте. Дворовые хвостатые прогуливались вдоль берега и сильно испачкались в нефтепродуктах. Они тяжело дышали, на помощь животным пришли сотрудники приюта, рассказал SHOT.

В Анапе от мазута спасли минимум трёх собак. Видео © Telegram / SHOT

Бездомных собачек нашли на пляже на днях. Они прибежали к воде из-за хорошей погоды и в итоге все перепачкались. Животных отловили и отправили в приют, где их отмыли и осмотрели.