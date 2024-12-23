Выбросы мазута после крушения танкеров в Чёрном море достигли берегов Крыма
Обложка © Оперативный штаб — Краснодарский край
Выбросы мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» достигли берегов Крыма, затронув такие места, как Керчь, морской вокзал, Адмиралтейский сквер и село Челядиново. По данным Mash, местные жители уже замечают птиц, покрытых топливом. Волонтёры начали уборку береговой линии.
Видео © Mash
Число пострадавших в регионе птиц растёт, и срочно требуется квалифицированная помощь. Особенно необходимы волонтёры из Анапы, которые могут привезти с собой всё необходимое для работы с пернатыми: перчатки, контейнеры и специальные моющие средства.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. На очистку Черноморского побережья потребуется не менее месяца активных усилий.