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23 декабря, 13:04

Выбросы мазута после крушения танкеров в Чёрном море достигли берегов Крыма

Обложка © Оперативный штаб — Краснодарский край

Обложка © Оперативный штаб — Краснодарский край

Выбросы мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» достигли берегов Крыма, затронув такие места, как Керчь, морской вокзал, Адмиралтейский сквер и село Челядиново. По данным Mash, местные жители уже замечают птиц, покрытых топливом. Волонтёры начали уборку береговой линии.

Видео © Mash

Число пострадавших в регионе птиц растёт, и срочно требуется квалифицированная помощь. Особенно необходимы волонтёры из Анапы, которые могут привезти с собой всё необходимое для работы с пернатыми: перчатки, контейнеры и специальные моющие средства.

Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе
Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани. На очистку Черноморского побережья потребуется не менее месяца активных усилий.

Марина Фещенко
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