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Регион
23 декабря, 10:07

Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе

Работники культуры Краснодарского края ликвидируют разлив нефтепродуктов на побережье Чёрного моря. Обложка © Telegram / Виктория Лапина

Работники культуры Краснодарского края ликвидируют разлив нефтепродуктов на побережье Чёрного моря. Обложка © Telegram / Виктория Лапина

На побережье Чёрного моря в Краснодарском крае зафиксированы повторные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

«Мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба.

Уточняется, что зафиксированы загрязнения от мелких вкраплений до луж и пятен (от 3 до 50 квадратных метров). Выбросы наблюдаются в Анапе в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.

Всего после шторма в зоне чрезвычайной ситуации специалисты обследовали 23 километра берега, где были выявлены загрязнения. Уборка прибрежной полосы возобновлена с раннего утра 23 декабря. Продолжается вывоз мешков с загрязнённым песком.

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Почти 1000 птиц спасли волонтёры после разлива мазута на Кубани

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это к загрязнению пляжей на Кубани. На очистку Черноморского побережья уйдёт не менее месяца активных работ. По данным спасателей, нефтепродуктами загрязнено 54 км береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря «Планета».

Никита Никонов
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