Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе
Работники культуры Краснодарского края ликвидируют разлив нефтепродуктов на побережье Чёрного моря. Обложка © Telegram / Виктория Лапина
На побережье Чёрного моря в Краснодарском крае зафиксированы повторные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.
«Мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба.
Уточняется, что зафиксированы загрязнения от мелких вкраплений до луж и пятен (от 3 до 50 квадратных метров). Выбросы наблюдаются в Анапе в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.
Всего после шторма в зоне чрезвычайной ситуации специалисты обследовали 23 километра берега, где были выявлены загрязнения. Уборка прибрежной полосы возобновлена с раннего утра 23 декабря. Продолжается вывоз мешков с загрязнённым песком.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это к загрязнению пляжей на Кубани. На очистку Черноморского побережья уйдёт не менее месяца активных работ. По данным спасателей, нефтепродуктами загрязнено 54 км береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря «Планета».