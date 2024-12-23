Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе

На побережье Чёрного моря в Краснодарском крае зафиксированы повторные выбросы мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе по региону.

«Мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей станицы Благовещенской. Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперштаба.

Уточняется, что зафиксированы загрязнения от мелких вкраплений до луж и пятен (от 3 до 50 квадратных метров). Выбросы наблюдаются в Анапе в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете.