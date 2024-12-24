Минприроды: Собственники танкеров с мазутом обязались поднять их и утилизировать

Владельцы танкеров, из-за крушения которых произошёл разлив мазута, возьмут на себя ответственность за их подъём и утилизацию. Такое объявление сделал министр природы России Александр Козлов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Собственник танкера »Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берёт на себя ответственность по подъёму и утилизации судна. Предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что второй собственник предоставит письменное подтверждение о том, что начнётся организация работ. Основной задачей является извлечение мазута с минимальным ущербом для морской экосистемы. Кроме того, компенсацию за причинённый ущерб также будут выплачивать владельцы судов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая вместе с Козловым находится в командировке, проверила работу лабораторий. Она отметила, что необходимо будет обосновать экологический ущерб, причинённый природной среде владельцами судов. Козлов подчеркнул, что это важная и ответственная задача, которая будет выполнена.

Сегодня загрязнение нефтепродуктами зафиксировано на протяжении 54 километров, уточнил Козлов. По его словам, это не означает, что вся эта территория покрыта сплошным нефтяным пятном — в некоторых местах его больше, в других меньше. При этом он признал, что проблема с выносом пятен продолжается — только что убрали, а на следующий день снова появляются.