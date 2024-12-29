На пляже в Анапе произошёл повторный выброс мазута после ЧП с танкерами
Выброс мазута в Анапе. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс мазута. В настоящее время его убирают 50 волонтёров, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
В Анапе произошёл повторный выброс мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
«Муниципалитет работает в районе пляжа «Динамо» в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута. Его уже оперативно убирают», — указано в сообщении.
В оперштабе отметили, что на участке работают 50 человек. В их числе — сотрудники администрации муниципалитета, сельских поселений, а также муниципальных предприятий.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. тонн мазута. В море утекло примерно 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической. Тем временем, в регионе введён режим ЧС федерального уровня. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что с начала ликвидации ЧС вывезли 47,5 тысячи тонн мазута.