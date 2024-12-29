На пляже в Анапе произошёл повторный выброс мазута после ЧП с танкерами

В районе пляжа «Динамо» в Анапе произошёл повторный выброс мазута. В настоящее время его убирают 50 волонтёров, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

В Анапе произошёл повторный выброс мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

«Муниципалитет работает в районе пляжа «Динамо» в Анапе — утром тут обнаружили повторный выброс — пласт мазута. Его уже оперативно убирают», — указано в сообщении.