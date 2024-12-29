«Шесть миллионов мешков»: Эколог рассказал об уборке мазута с побережья Чёрного моря

Работы по ликвидации разлива мазута на побережье Чёрного моря при хороших погодных условиях могут быть завершены к 1 февраля 2025 года, сообщил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. По его словам, ежедневно уборкой нефтепродуктов занимаются от 4 500 до 10 000 человек, включая волонтёров и сотрудников профильных служб.

Эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что вся территория разбита на сектора, некоторые из которых уже полностью очищены от мазута. Ликвидаторы складывают мешки на расстоянии свыше 30 метров от береговой линии, чтобы их не унесло в море при шторме. Общий объём загрязнённого грунта составляет примерно 200 тысяч тонн.