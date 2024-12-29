«Шесть миллионов мешков»: Эколог рассказал об уборке мазута с побережья Чёрного моря
Эколог Руднев: Мазут с побережья Чёрного моря может быть убран к 1 февраля
Уборки мазута с побережья Чёрного моря. Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
Работы по ликвидации разлива мазута на побережье Чёрного моря при хороших погодных условиях могут быть завершены к 1 февраля 2025 года, сообщил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев. По его словам, ежедневно уборкой нефтепродуктов занимаются от 4 500 до 10 000 человек, включая волонтёров и сотрудников профильных служб.
Эксперт в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что вся территория разбита на сектора, некоторые из которых уже полностью очищены от мазута. Ликвидаторы складывают мешки на расстоянии свыше 30 метров от береговой линии, чтобы их не унесло в море при шторме. Общий объём загрязнённого грунта составляет примерно 200 тысяч тонн.
«Мешок в среднем весит 30 килограммов. Получается, что 200 тысяч тонн — это практически шесть миллионов мешков. И у нас получается то, что это примерно два месяца работы максимум, если будут собирать только волонтёры, без учёта техники», — подчеркнул эколог.
Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», — которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Порядка около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море. После этого на Кубани ввели режим ЧС федерального уровня. Позже в Краснодарский край доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров. Глава МЧС Куренков рассказал Путину о ходе ликвидации разлива мазута в Чёрном море. Кроме того, россиян предостерегли от употребления рыбы из зоны разлива мазута на Кубани. А в Кремле назвали критической ситуацию с разливом мазута в Чёрном море.