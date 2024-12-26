Режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани из-за разлива мазута

Режим ЧС федерального уровня введут из-за последствий разлива мазута в Чёрном море. Об этом ТАСС заявили в МЧС России.

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитирует агентство главу ведомства Александра Куренкова.