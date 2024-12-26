Режим ЧС федерального уровня ввели на Кубани из-за разлива мазута
Очистка парка «Анапская пересыпь» от нефтепродуктов. Обложка © Telegram / Минприроды Краснодарского края
Режим ЧС федерального уровня введут из-за последствий разлива мазута в Чёрном море. Об этом ТАСС заявили в МЧС России.
«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, вызванную крушением танкеров в Керченском проливе, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — цитирует агентство главу ведомства Александра Куренкова.
Напомним, 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в море попало около 9 тысяч тонн мазута, а затем топливо вынесло на прибрежные территории Краснодарского региона. Загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. В регионе был введён режим ЧС. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.