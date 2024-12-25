Режим ЧС из-за разлива мазута ввели в Краснодарском крае

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели в Краснодарском крае в результате разлива мазута. Специалисты различных центров и волонтёры продолжают свою работу. Об этом сообщили глава региона Вениамин Кондратьев.

«Ситуация остаётся напряжённой. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — написал губернатор в телеграм-канале.

Изначально действовал режим ЧС муниципального уровня, который ввели власти Анапы и Темрюкского района сразу после крушения судов в Керченском проливе. По расчётам учёных и специалистов, мазут должен был осесть на дне. Но в итоге нефтепродукты начали подниматься наверх.