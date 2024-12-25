Режим ЧС из-за разлива мазута ввели в Краснодарском крае
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня ввели в Краснодарском крае в результате разлива мазута. Специалисты различных центров и волонтёры продолжают свою работу. Об этом сообщили глава региона Вениамин Кондратьев.
«Ситуация остаётся напряжённой. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — написал губернатор в телеграм-канале.
Изначально действовал режим ЧС муниципального уровня, который ввели власти Анапы и Темрюкского района сразу после крушения судов в Керченском проливе. По расчётам учёных и специалистов, мазут должен был осесть на дне. Но в итоге нефтепродукты начали подниматься наверх.
«Я благодарен всем волонтёрам и жителям края за то, что с первых дней пришли на помощь», — добавил Кондратьев.
Напомним, что 15 декабря два нефтеналивных танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Керченском проливе. В результате этой аварии в море попало около девяти тысяч тонн мазута, что вызвало серьёзное загрязнение прибрежной зоны Краснодарского края. Трагические последствия катастрофы отразились на местной фауне. Известно, что погиб уже 21 дельфин и около 200 птиц. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе.
Telegram / Виктория Лапина