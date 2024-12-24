Разлив мазута сделал непригодной для купания морскую воду у берегов Кубани
Роспотребнадзор: Морская вода на Кубани не соответствует санитарным нормам
Последствия разлива мазута. Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Специалисты в ходе исследования выяснили, что морская вода в Краснодарском крае не соответствует санитарно-химическим нормам после крушения танкеров с мазутом. Деталями исследования поделились с журналистами в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Управление в ежедневном режиме проводит лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоёмов. По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям», — предупредили в ведомстве, не уточнив, на каких именно участках были собраны данные образцы.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около девяти тысяч тонн мазута. Это не могло пройти бесследно для региона, поэтому пляжи на Кубани оказались загрязнены. По прогнозам, очистка Черноморского побережья займёт не меньше месяца. Владельцы танкеров пообещали поднять судна и утилизировать.