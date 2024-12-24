Разлив мазута сделал непригодной для купания морскую воду у берегов Кубани

Специалисты в ходе исследования выяснили, что морская вода в Краснодарском крае не соответствует санитарно-химическим нормам после крушения танкеров с мазутом. Деталями исследования поделились с журналистами в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Управление в ежедневном режиме проводит лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды, воды открытых водоёмов. По результатам лабораторных исследований ранее отобранных проб, полученных на 24 декабря, выявлены пробы морской воды, несоответствующие санитарно-химическим показателям», — предупредили в ведомстве, не уточнив, на каких именно участках были собраны данные образцы.