Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Краснодарского края возбудить уголовное дело в связи с информацией о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в Чёрном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Информационный центр Следственного комитета России.

Уточняется, что в комментариях в телеграм-канале инфоцентра появляются сообщения граждан о непринятии мер к ликвидации экологической катастрофы в Анапе. По их словам, уборкой мазута на береговой линии занимаются лишь волонтёры и добровольцы, при этом для работ не выделена специальная техника и не организован вывоз отходов. Управление СК по региону начало проверку.