Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб на плохую уборку мазута в Анапе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Краснодарского края возбудить уголовное дело в связи с информацией о недостаточных мерах по ликвидации последствий выбросов нефтепродуктов в Чёрном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Информационный центр Следственного комитета России.
«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Чёрного моря», — указано в сообщении.
Уточняется, что в комментариях в телеграм-канале инфоцентра появляются сообщения граждан о непринятии мер к ликвидации экологической катастрофы в Анапе. По их словам, уборкой мазута на береговой линии занимаются лишь волонтёры и добровольцы, при этом для работ не выделена специальная техника и не организован вывоз отходов. Управление СК по региону начало проверку.
Как писал Life.ru, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме порядка 9 тысяч тонн мазута. Нефтепродукты попали в воду, пляжи Кубани оказались загрязнены. Согласно некоторым, очистка Черноморского побережья займёт не меньше месяца. В Кремле ответили на вопрос о возможном введении федерального режима ЧС.
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