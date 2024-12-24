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24 декабря, 10:00

Кремль ответил на вопрос о режиме ЧС из-за разлива мазута на побережье Анапы и Крыма

Песков: Введение федерального режима ЧС из-за мазута в Анапе пока не планируется

Обложка © Оперативный штаб — Краснодарский край

Обложка © Оперативный штаб — Краснодарский край

Введение федерального режима чрезвычайной ситуации из-за крушения танкеров в Черном море и разлива мазута на побережье Краснодарского края в настоящее время не планируется. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение, по его словам, будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах.

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Представитель Кремля отметил, что принимаются меры, однако масштаб катастрофы очень велик, что потребует времени, а также дополнительных сил и средств для ликвидации последствий.

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Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани, а ранее выбросы достигли берегов Крыма. Ущерб для морских обитателей и птиц ещё только предстоит оценить.

Марина Фещенко
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