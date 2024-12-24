Кремль ответил на вопрос о режиме ЧС из-за разлива мазута на побережье Анапы и Крыма

Введение федерального режима чрезвычайной ситуации из-за крушения танкеров в Черном море и разлива мазута на побережье Краснодарского края в настоящее время не планируется. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение, по его словам, будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах.