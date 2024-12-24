Кремль ответил на вопрос о режиме ЧС из-за разлива мазута на побережье Анапы и Крыма
Песков: Введение федерального режима ЧС из-за мазута в Анапе пока не планируется
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Введение федерального режима чрезвычайной ситуации из-за крушения танкеров в Черном море и разлива мазута на побережье Краснодарского края в настоящее время не планируется. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение, по его словам, будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах.
Представитель Кремля отметил, что принимаются меры, однако масштаб катастрофы очень велик, что потребует времени, а также дополнительных сил и средств для ликвидации последствий.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Это привело к загрязнению пляжей на Кубани, а ранее выбросы достигли берегов Крыма. Ущерб для морских обитателей и птиц ещё только предстоит оценить.