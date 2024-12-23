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23 декабря, 13:00

Губернатор Краснодарского края назвал срок очистки побережья от мазута

Кондратьев: Побережье Краснодарского края планируется очистить до 1 февраля

Нефтепродукты, выброшенные на берег в Краснодарском крае после крушения танкеров, планируется убрать до 1 февраля. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

При этом он уточнил, что максимальный срок для устранения последствий разлива нефтепродуктов установлен до 1 марта. Кондратьев предупредил, что если работы не будут завершены в срок, то из-за высокой температуры мазут может проникнуть в нижние слои грунта, что приведёт к необходимости выполнения работ в три раза больше.

«Убрать с поверхности песка, пляжей в целом, эту массу нефтепродуктов. Для того чтобы они в случае [повышения] температуры не просочились вниз и, конечно, потом не пришлось делать работы в три раза больше», — сказал губернатор в разговоре с журналистами.

Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе
Оперштаб: Повторные выбросы мазута наблюдаются в трёх местах в Анапе

Ранее в зоопарк Краснодара доставили первых 150 птиц, пострадавших от разлива мазута. Для них специально оборудовали 15 вольеров. После ликвидации ЧС их выпустят в естественную среду обитания. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани, протяжённостью более 50 километров. Последствия экологической катастрофы устраняют добровольцы и спасательные службы. Больше всего мазута с «Волгонефти» утекло на пляж детского лагеря «Планета».

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Telegram / МЧС России

Мария Любицкая
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