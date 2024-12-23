Губернатор Краснодарского края назвал срок очистки побережья от мазута

Нефтепродукты, выброшенные на берег в Краснодарском крае после крушения танкеров, планируется убрать до 1 февраля. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

При этом он уточнил, что максимальный срок для устранения последствий разлива нефтепродуктов установлен до 1 марта. Кондратьев предупредил, что если работы не будут завершены в срок, то из-за высокой температуры мазут может проникнуть в нижние слои грунта, что приведёт к необходимости выполнения работ в три раза больше.