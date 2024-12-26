Экологи подсчитали численность морских обитателей, погибших в Чёрном море после разлива мазута

Практически вся живность, обитающая на дне Чёрного моря в районе крушения двух танкеров, погибла от мазута. Mash сообщает, что разлив нефтепродукта убил миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз.

Из-за холода жижа опустилась на дно, и пока она там, все подводные жители обречены на гибель. Ежедневно волонтёры находят пострадавшую от мазута живность, очищают от едкого вещества крабов. И если им ещё можно попытаться помочь, то с рапанами всё гораздо сложнее — чёрный нефтепродукт заполняет собой всё пространство внутри раковины. Моллюски гибнут от контакта с мазутом практически мгновенно.