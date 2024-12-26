Экологи подсчитали численность морских обитателей, погибших в Чёрном море после разлива мазута
Mash: Миллионы обитателей дна Чёрного моря погибли в районе крушения танкеров
Практически вся живность, обитающая на дне Чёрного моря в районе крушения двух танкеров, погибла от мазута. Mash сообщает, что разлив нефтепродукта убил миллионы крабов, рапанов, моллюсков и медуз.
Из-за холода жижа опустилась на дно, и пока она там, все подводные жители обречены на гибель. Ежедневно волонтёры находят пострадавшую от мазута живность, очищают от едкого вещества крабов. И если им ещё можно попытаться помочь, то с рапанами всё гораздо сложнее — чёрный нефтепродукт заполняет собой всё пространство внутри раковины. Моллюски гибнут от контакта с мазутом практически мгновенно.
На данный момент установить численность погибшей живности невозможно, но счёт идёт на сотни тысяч особей. По словам экспертов, весной на поверхность воды начнут всплывать туши умерших из-за экологической катастрофы рыб.
По прогнозам экологов, на восстановление природы после разлива мазута в Краснодарском крае потребуется как минимум 10 лет — именно столько будет восстанавливаться подводный мир. На протяжении того же времени песок на пляжах Кубани будет оставаться токсичным. Когда концентрация нефтепродукта снизится и станет допустимой для жизни фауны, всё вернётся на круги своя. Местные курорты потеряют не один сезон из-за трагедии с танкерами. Между тем, глава МЧС Куренков заявил, что будущий пляжный сезон на Кубани находится не под вопросом.