Глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что проблему загрязнения побережья Чёрного моря в Краснодарском крае решат в ближайшее время. По его словам, будущий пляжный сезон не под угрозой.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберёмся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал он.

Куренков сообщил, что на пляжной территории проводятся и будут продолжаться все необходимые работы. Он пояснил, что в море также будут устранять последствия разлива, чтобы не допустить выброса нефтепродуктов на побережье.