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Регион
26 декабря, 12:01

Глава МЧС оценил возможность открытия будущего пляжного сезона на Кубани

Глава МЧС Куренков: Будущий пляжный сезон на Кубани не под вопросом

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что проблему загрязнения побережья Чёрного моря в Краснодарском крае решат в ближайшее время. По его словам, будущий пляжный сезон не под угрозой.

«Пляжный сезон не под вопросом. Мы разберёмся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время», — сказал он.

Куренков сообщил, что на пляжной территории проводятся и будут продолжаться все необходимые работы. Он пояснил, что в море также будут устранять последствия разлива, чтобы не допустить выброса нефтепродуктов на побережье.

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В Сети появились сообщения о появлении мазута в Новороссийске, но их уже опровергли

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе в результате шторма произошёл разлом корпусов двух нефтеналивных танкеров «Волгонефть», которые перевозили мазут. Это привело к значительному загрязнению морской среды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. По данным спасателей, мазутом загрязнено 54 километра береговой линии на Кубани, из которых 44 километра находятся в Анапе.

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Telegram / Минприроды Краснодарского края

Александра Мышляева
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