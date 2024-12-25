В Сети появились сообщения о появлении мазута в Новороссийске, но их уже опровергли
«РИА Новости»: Мазут с затонувших танкеров добрался до пляжей в Новороссийске
До Новороссийска добрались нефтепродукты с затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На береговой линии от озера Солёное до населённого пункта Мысхако города Новороссийска обнаружили пятна мазута. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Солёное Темрюкского района до населённого пункта Мысхако города Новороссийска общей протяжённостью 91 километр», — рассказали в ведомстве.
За минувшие сутки спасатели и волонтёры обследовали 30 километров побережья, всего с момента катастрофы — около 220 километров. С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта.
Между тем, в администрации города уже опровергли эту информацию, опубликовав фотографии чистой воды и берега местного пляжа. Там отметили, что Управлением курортов ежедневно проводится мониторинг городских пляжей. Так, в ходе утренней проверки пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не обнаружено.
«Отделом Экологии в ходе мониторинга прибрежной полосы загрязнения нефтепродуктами не выявлено. В Абрау-Дюрсо берег чистый. Сообщений о выявленных пятнах в районе Новороссийска не поступало», — добавили там.
Напомним, что 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в морскую среду попало около 9 тысяч тонн мазута, что нанесло серьёзный урон прибрежным территориям Краснодарского региона. Был введён режим ЧС. По информации МЧС, мазутом и нефтью загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.
Telegram / МЧС Краснодарского края