В Сети появились сообщения о появлении мазута в Новороссийске, но их уже опровергли

До Новороссийска добрались нефтепродукты с затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На береговой линии от озера Солёное до населённого пункта Мысхако города Новороссийска обнаружили пятна мазута. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Солёное Темрюкского района до населённого пункта Мысхако города Новороссийска общей протяжённостью 91 километр», — рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки спасатели и волонтёры обследовали 30 километров побережья, всего с момента катастрофы — около 220 километров. С начала работ собрали и вывезли для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта.





Между тем, в администрации города уже опровергли эту информацию, опубликовав фотографии чистой воды и берега местного пляжа. Там отметили, что Управлением курортов ежедневно проводится мониторинг городских пляжей. Так, в ходе утренней проверки пляжей Мысхако, Широкая Балка, Суджукская коса и Алексино следов мазута не обнаружено.