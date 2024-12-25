Обнаружена носовая часть затонувшего у берегов Керчи танкера «Волгонефть-239»

Специалисты продолжают исследовать морскую территорию в районе кораблекрушения вблизи Керчи, где затонули суда. В ходе поисковой операции был выявлен фрагмент передней части танкера «Волгонефть-239». В настоящий момент группа водолазов проводит тщательный осмотр найденного обломка, чтобы установить возможные места утечки горючего. Такую информацию разместил официальный портал кубанской администрации.

«С помощью эхолота обнаружили носовую часть «Волгонефть-239». Водолазы проверят ее на предмет утечки нефтепродуктов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, которое опубликовано на официальном сайте по итогам оперативного штаба по оказанию помощи муниципальным образованиям в ликвидации последствий ЧС.