Обнаружена носовая часть затонувшего у берегов Керчи танкера «Волгонефть-239»
Специалисты продолжают исследовать морскую территорию в районе кораблекрушения вблизи Керчи, где затонули суда. В ходе поисковой операции был выявлен фрагмент передней части танкера «Волгонефть-239». В настоящий момент группа водолазов проводит тщательный осмотр найденного обломка, чтобы установить возможные места утечки горючего. Такую информацию разместил официальный портал кубанской администрации.
«С помощью эхолота обнаружили носовую часть «Волгонефть-239». Водолазы проверят ее на предмет утечки нефтепродуктов», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, которое опубликовано на официальном сайте по итогам оперативного штаба по оказанию помощи муниципальным образованиям в ликвидации последствий ЧС.
Напомним, в середине декабря произошла серьёзная морская катастрофа — в водах Керченского пролива пошли ко дну два судна, перевозившие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Экологическое бедствие вызвало попадание в морскую среду около 9 тыс. тонн мазута, что нанесло серьёзный урон прибрежным территориям Краснодарского региона. Согласно данным спасательного ведомства, загрязнение нефтепродуктами охватило береговую полосу протяжённостью 54 километра, при этом наибольший ущерб пришелся на анапское побережье. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет приостановлена до следующего промыслового периода, более того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.