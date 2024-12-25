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Регион
25 декабря, 16:02

Краснодарские курорты могут потерять не один сезон из-за ЧП с танкерами

ВООП: Кубань потеряет минимум один курортный сезон из-за разлива мазута

Очистка парка «Анапская пересыпь» от нефтепродуктов. Обложка © Telegram / Минприроды Краснодарского края

Очистка парка «Анапская пересыпь» от нефтепродуктов. Обложка © Telegram / Минприроды Краснодарского края

Загрязнение черноморского побережья мазутом может привести к тому, что туристический сектор Краснодарского края минимум в течение одного сезона не сможет использовать курорты. Об этом рассказал председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

«Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с тёплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — приводит слова специалиста ТАСС.

По словам Данилова-Данильяна, оптимисты говорят, что уже весной всё будет в порядке, но лично он сомневается в таком развитии событий. Эксперт напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экологических систем потребовалось 15 лет.

11 ноября 2007 года в акватории Чёрного и Азовского морей произошёл мощный шторм, который привёл к небывалым ЧП. За одни сутки четыре судна затонули, шесть сели на мель, а ещё два танкера получили повреждения. Порядка двух тысяч тонн мазута вылилось в море из танкера «Волгонефть-139». Тогда учёные зафиксировали в Керченском проливе 50-кратное превышение ПДК нефтепродуктов в воде. Эксперты считают, что нынешняя ситуация хуже той, что была 17 лет назад.

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Напомним, 15 декабря в водах Керченского пролива в результате шторма разломались корпусы двух нефтеналивных танкеров «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в морскую среду попало огромное количество мазута, что нанесло серьёзный урон побережью Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС регионального уровня. По информации спасателей, мазутом и нефтью загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе.

Никита Никонов
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