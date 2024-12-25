Краснодарские курорты могут потерять не один сезон из-за ЧП с танкерами

Загрязнение черноморского побережья мазутом может привести к тому, что туристический сектор Краснодарского края минимум в течение одного сезона не сможет использовать курорты. Об этом рассказал председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

«Это гибель экосистем, это огромные неприятности для людей, которые там живут. Трудно оценить сейчас, какие потери для сектора рекреационного, у нас мест с тёплым пляжем не так много в стране. Едва ли ни одно из основных выбывает, и очень трудно сейчас сказать, на сколько: то ли на один сезон», — приводит слова специалиста ТАСС.

По словам Данилова-Данильяна, оптимисты говорят, что уже весной всё будет в порядке, но лично он сомневается в таком развитии событий. Эксперт напомнил, что после ЧП 2007 года на восстановление экологических систем потребовалось 15 лет.

11 ноября 2007 года в акватории Чёрного и Азовского морей произошёл мощный шторм, который привёл к небывалым ЧП. За одни сутки четыре судна затонули, шесть сели на мель, а ещё два танкера получили повреждения. Порядка двух тысяч тонн мазута вылилось в море из танкера «Волгонефть-139». Тогда учёные зафиксировали в Керченском проливе 50-кратное превышение ПДК нефтепродуктов в воде. Эксперты считают, что нынешняя ситуация хуже той, что была 17 лет назад.