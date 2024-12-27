Куренков рассказал Путину о ходе ликвидации разлива мазута в Чёрном море

Глава МЧС России Александр Куренков выступил с докладом перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, объявленной в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин ранее обратился к спасателям с видеообращением, в котором поздравил их с праздником и отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС, проявленный в этом году. Глава государства подчеркнул их важную работу при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.