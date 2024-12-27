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Регион
27 декабря, 11:47

Куренков рассказал Путину о ходе ликвидации разлива мазута в Чёрном море

Александр Куренков и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Куренков и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Глава МЧС России Александр Куренков выступил с докладом перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, объявленной в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На встрече, которая состоялась в День спасателя, обсуждалась также текущая работа подразделений ведомства», — говорится в сообщении.

Путин ранее обратился к спасателям с видеообращением, в котором поздравил их с праздником и отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС, проявленный в этом году. Глава государства подчеркнул их важную работу при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.

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Напомним, 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в море попало около 9 тысяч тонн мазута, а затем топливо вынесло на прибрежные территории Краснодарского региона. Загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.

Мария Любицкая
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