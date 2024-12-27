Куренков рассказал Путину о ходе ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Александр Куренков и Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Глава МЧС России Александр Куренков выступил с докладом перед президентом Владимиром Путиным о ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения, объявленной в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«На встрече, которая состоялась в День спасателя, обсуждалась также текущая работа подразделений ведомства», — говорится в сообщении.
Путин ранее обратился к спасателям с видеообращением, в котором поздравил их с праздником и отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС, проявленный в этом году. Глава государства подчеркнул их важную работу при ликвидации последствий масштабных паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.
Напомним, 15 декабря в водах Керченского пролива затонули танкеры «Волгонефть», которые перевозили нефтепродукты. В результате в море попало около 9 тысяч тонн мазута, а затем топливо вынесло на прибрежные территории Краснодарского региона. Загрязнено 54 км береговой линии на Кубани, из них 44 км — в Анапе. Экологи считают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона, также под угрозой пляжный сезон в 2025 году.