Кондратьев оценил угрозу срыва курортного сезона на Кубани после разлива мазута

Летний курортный сезон на Кубани не сорвётся из-за разлива нефтепродуктов в море после крушения танкеров. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Летний курортный сезон на Кубани не сорвётся из-за разлива нефтепродуктов в море после крушения танкеров, заявил Кондратьев. Видео © Life.ru

«Курортный сезон не сорвётся», — выразил уверенность чиновник.

По его словам, задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий ЧП, выполняется. Кондратьев заявил, что мазут из моря убирается, также там установили специальные заграждения для предотвращения повторного выброса нефтепродуктов.