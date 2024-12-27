Кондратьев оценил угрозу срыва курортного сезона на Кубани после разлива мазута
Кондратьев: Курортный сезон на Кубани не сорвётся из-за ЧП с нефтепродуктами
Летний курортный сезон на Кубани не сорвётся из-за разлива нефтепродуктов в море после крушения танкеров. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Летний курортный сезон на Кубани не сорвётся из-за разлива нефтепродуктов в море после крушения танкеров, заявил Кондратьев. Видео © Life.ru
«Курортный сезон не сорвётся», — выразил уверенность чиновник.
По его словам, задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным по ликвидации последствий ЧП, выполняется. Кондратьев заявил, что мазут из моря убирается, также там установили специальные заграждения для предотвращения повторного выброса нефтепродуктов.
Чиновник пояснил, что в наиболее загрязнённых участках работает техника. Он выразил уверенность, что к началу летнего курортного сезона последствия происшествия будут устранены.
Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данным оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута,из которых около 3,7 тысячи тонн попали в море. Нефтепродукты дошли до Кубани, где загрязнены мазутом 54 километра береговой линии. В настоящий момент волонтёры и местные жители при поддержке властей и экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.
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