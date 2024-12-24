Власти Краснодарского края направят на ликвидацию ЧС в Анапе 1,2 млрд рублей

Власти Краснодарского края планируют направить из бюджета региона 1,2 миллиарда рублей на ликвидацию чрезвычайной ситуации в Анапе, связанной с крушением танкеров и разливом нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно сообщению, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление о выделении средств. В 2024 году муниципалитету будет предоставлено 400 миллионов рублей, а в 2025 году — еще 800 млн. Эти средства необходимы для обеспечения всех нужд по ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.