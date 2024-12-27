«Пример героизма и мужества»: Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню спасателя выразил благодарность сотрудникам МЧС за их профессионализм и поддержку граждан в Курской области.

«Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надёжное звено в системе безопасности России. <…> Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям — детям, старикам, женщинам — в Курской области», — заявил российский лидер в видеообращении.

Президент подчеркнул, что за последние годы было сделано многое для организации работы спасательных подразделений в регионах Донбасса и Новороссии.

Видеопоздравление Владимира Путина ко Дню спасателя. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства также отметил вклад сотрудников МЧС в ликвидацию последствий масштабных паводков в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, а также в борьбу с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.