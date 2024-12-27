Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 декабря, 22:36

«Пример героизма и мужества»: Путин поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя

Путин в поздравлении ко Дню спасателя высоко оценил работу МЧС в Курской области

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню спасателя выразил благодарность сотрудникам МЧС за их профессионализм и поддержку граждан в Курской области.

«Многолетняя история МЧС полна примерами героизма и мужества спасателей, медицинских работников, пожарных, психологов и других специалистов. Российские спасатели и сейчас надёжное звено в системе безопасности России. <…> Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям — детям, старикам, женщинам в Курской области», — заявил российский лидер в видеообращении.

Президент подчеркнул, что за последние годы было сделано многое для организации работы спасательных подразделений в регионах Донбасса и Новороссии.

Видеопоздравление Владимира Путина ко Дню спасателя. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава государства также отметил вклад сотрудников МЧС в ликвидацию последствий масштабных паводков в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, а также в борьбу с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Поволжье.

Путин установил ежемесячную выплату детям пленных и пропавших без вести бойцов
Путин установил ежемесячную выплату детям пленных и пропавших без вести бойцов

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, сообщил, что вопрос о жилищных сертификатах в Белгородской и Курской областях должен быть решён региональными властями в диалоге с людьми. По словам главы государства, задача федеральных органов власти и министерства финансов — выделить необходимый финансовый ресурс под эту задачу.

Обложка ©

Life.ru

Анатолий Цейко
  • Новости
  • МЧС России
  • Путин
  • Ситуация в Курской области
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar