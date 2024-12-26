Путин установил ежемесячную выплату детям пленных и пропавших без вести бойцов

В России назначат ежемесячные выплаты детям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести во время выполнения боевых задач в зоне СВО или несения службы в Сирии. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий указ, текст которого опубликован на портале правовой информации.

«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации», — сказано в документе.

Установленные выплаты никак не отменяют другие пособия, подчёркивается в указе. Начисления начнут выплачиваться детям с даты, которую укажет командир подразделения в соответствующем приказе о пленении бойца или пропаже без вести, но не ранее 1 декабря этого года.