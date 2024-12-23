Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 декабря, 15:08

Кабмин приравнял выплаты военным в Курской области к участникам СВО

Мишустин: Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО

Военнослужащим, задействованным в выполнении боевых задач в приграничных регионах, включая Курскую область, уравняют выплаты с участниками спецоперации (СВО). Правительство России уже подписало необходимые документы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Соответствующие документы подготовлены и подписаны», — сказал Мишустин.

Во время совещания премьер напомнил, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил установить бойцам, сражающимся в Курском приграничье, такие же выплаты, какие получают бойцы СВО.

Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины
Льготы участников СВО: Какие выплаты и привилегии доступны для защитников Родины

Ранее президент Путин заявил, что всем защитникам РФ, а также бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» необходимо гарантировать равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса ветерана боевых действий. Глава государства объяснил, что постоянно поднимает этот вопрос и обсуждает его с руководством фонда «Защитники Отечества».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Михаил Мишустин
  • Ситуация в Курской области
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar