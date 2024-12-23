Кабмин приравнял выплаты военным в Курской области к участникам СВО

Военнослужащим, задействованным в выполнении боевых задач в приграничных регионах, включая Курскую область, уравняют выплаты с участниками спецоперации (СВО). Правительство России уже подписало необходимые документы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Соответствующие документы подготовлены и подписаны», — сказал Мишустин.

Во время совещания премьер напомнил, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил установить бойцам, сражающимся в Курском приграничье, такие же выплаты, какие получают бойцы СВО.