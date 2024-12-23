Кабмин приравнял выплаты военным в Курской области к участникам СВО
Мишустин: Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Военнослужащим, задействованным в выполнении боевых задач в приграничных регионах, включая Курскую область, уравняют выплаты с участниками спецоперации (СВО). Правительство России уже подписало необходимые документы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
«Соответствующие документы подготовлены и подписаны», — сказал Мишустин.
Во время совещания премьер напомнил, что в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил установить бойцам, сражающимся в Курском приграничье, такие же выплаты, какие получают бойцы СВО.
Ранее президент Путин заявил, что всем защитникам РФ, а также бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» необходимо гарантировать равные условия в вопросах выплат и получения соответствующего статуса ветерана боевых действий. Глава государства объяснил, что постоянно поднимает этот вопрос и обсуждает его с руководством фонда «Защитники Отечества».
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