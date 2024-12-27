«Колоссальный ущерб»: Россиян предостерегли от употребления рыбы из зоны разлива мазута на Кубани

Россиян предупредили об опасности употребления в пищу морепродуктов, включая рыбу, мидии и устрицы, которые были добыты в зоне загрязнения мазутом в Чёрном море. Руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева отметила, что последствия загрязнения могут сохраняться на протяжении нескольких лет.

«Известно, что в районе Анапы располагается несколько марикультурных хозяйств. Поскольку мидии и устрицы находятся в толще воды, и если фермы находятся в районе перемещения нефтяных пятен, то, конечно, этот ущерб будет для них колоссальный, потому что употреблять это в пищу естественно нельзя», — приводит ТАСС слова специалиста.

Эксперт посоветовала не употреблять в пищу морепродукты из указанной зоны, так как ими можно отравиться из-за большого скопления нефтепродуктов. По словам Андреевой, в донных осадках нефтепродукты утилизируются в течение двух лет, в основном, их разрушают микроорганизмы.

Специалист добавила, что донные виды более устойчивы к загрязнениям, в особенности, к воздействию нефтепродуктов. По словам Андреевой, небольшой ущерб катастрофа нанесёт двустворчатым моллюскам, так как они способны выдерживать достаточно высокие концентрации нефтепродуктов.