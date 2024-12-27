Волонтёр рассказал, как обстоят дела с уборкой мазута на пляжах Кубани
Волонтёр Величко: Загрязнённый песок с пляжей Анапы увозят в специальные места
После введения режима ЧС федерального значения ситуация с уборкой мазута на пляжах Анапы кардинально изменилась, рассказал волонтёр Александр Величко. Он работает на базе отдыха «Динамо» — собирает мазут, который выносится со дна моря и из ям. Теперь последствия аварии помогает устранять специальное оборудование.
«Появилась специализированная техника — я говорю о технике МЧС. Координация абсолютно на другом уровне. То есть на поле зашёл профессионал, это сразу видно. Происходит мониторинг побережья, обследуют с помощью дронов. Актуальную информацию выкладывают в штабы, которые находятся по секторам, поделённым на побережье», — цитирует Величко телеканал 360.ru.
Волонтёр также сказал, что дать конкретный прогноз, когда будут устранены все последствия аварии, неизвестно. Мазут начнёт всплывать, когда температура воды станет теплее. Сейчас он рассредоточен по береговой линии. Загрязнённый песок увозят на специальные площадки.
Напомним, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данным оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 3,7 тысячи тонн попали в море.
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