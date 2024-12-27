Волонтёр рассказал, как обстоят дела с уборкой мазута на пляжах Кубани

После введения режима ЧС федерального значения ситуация с уборкой мазута на пляжах Анапы кардинально изменилась, рассказал волонтёр Александр Величко. Он работает на базе отдыха «Динамо» — собирает мазут, который выносится со дна моря и из ям. Теперь последствия аварии помогает устранять специальное оборудование.

«Появилась специализированная техника — я говорю о технике МЧС. Координация абсолютно на другом уровне. То есть на поле зашёл профессионал, это сразу видно. Происходит мониторинг побережья, обследуют с помощью дронов. Актуальную информацию выкладывают в штабы, которые находятся по секторам, поделённым на побережье», — цитирует Величко телеканал 360.ru.