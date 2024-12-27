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26 декабря, 21:27

В Краснодарский край доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

В Краснодарский край доставлена специализированная установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров, передаёт оперштаб Кубани.

«На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят разгрузку оборудования и готовят его к испытаниям на берегу.

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Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. По данным оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 3,7 тысячи тонн попали в море.

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Анатолий Цейко
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