В Краснодарский край доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

В Краснодарский край доставлена специализированная установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров, передаёт оперштаб Кубани.

«На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — говорится в сообщении.