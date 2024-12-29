Почти 50 тонн мазута вывезли с побережья Кубани
Кондратьев: На Кубани с начала ликвидации ЧС вывезли 47,5 тысячи тонн мазута
Ликвидация последствий ЧС на Кубани. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
В Анапе и Темрюкском районе 8 тысяч человек борются за сохранение Чёрного моря. Мониторинг прибрежной зоны продолжается, за его проведением следят группы из муниципальных образований региона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, с начала работ по ликвидации ЧС с пляжей вывезли 47,5 тысячи тонн нефтепродуктов.
«С начала работ по ликвидации ЧС собрали и вывезли с пляжей 47,5 тысячи тонн, из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн грунта», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
Он подчеркнул, что к уборке пляжей было привлечено свыше 600 единиц техники. Также он выразил благодарность волонтёрам, сотрудникам МЧС, спасателям, представителям бизнеса и экологам.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. тонн мазута. В море утекло примерно 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической. Тем временем, в регионе введён режим ЧС федерального уровня. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы.