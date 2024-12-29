Почти 50 тонн мазута вывезли с побережья Кубани

В Анапе и Темрюкском районе 8 тысяч человек борются за сохранение Чёрного моря. Мониторинг прибрежной зоны продолжается, за его проведением следят группы из муниципальных образований региона. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, с начала работ по ликвидации ЧС с пляжей вывезли 47,5 тысячи тонн нефтепродуктов.

«С начала работ по ликвидации ЧС собрали и вывезли с пляжей 47,5 тысячи тонн, из них на площадку временного хранения отправили 13 тысяч тонн, на специализированные предприятия для утилизации — 34,5 тысячи тонн грунта», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.