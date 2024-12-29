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Регион
29 декабря, 17:32

Почти 64 тысяч тонн загрязнённого мазутом песка собрали с побережья Кубани

С побережья Краснодарского края собрали около 64 тонн загрязнённого мазутом грунта. Удалось обследовать 220 километров береговой линии и выявить выбросы нефтепродуктов. Общая протяжённость участков, где ещё ведётся работа, составляет 61 километр, сообщает пресс-служба МЧС России.

Работа сотрудников МЧС на побережье Краснодарского края. Видео © Telegram / МЧС России

«Всего с начала работ сотрудниками МЧС России и волонтёрами: собрано 63 597 тонн загрязнённого песка и грунта; вывезено на полигоны более 34 тонн», — указали в ведомстве.

Кроме того, удалось выявить новые загрязнения вдоль берега от мыса Тузла в сторону мыса Панагия в Краснодарском крае. В Крыму нефтепродукты были обнаружены на городском пляже Аршинцевской косы. За время проведения работ на полуострове обследован 861 километр береговой линии и собрано более 226 тонн песка и грунта.

Ранее сегодня в Анапе обнаружили повторный выброс мазута. Его зафиксировали сегодня утром в районе пляжа «Динамо», сообщили в оперштабе Краснодарского края.

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Напомним, 15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В море утекло примерно 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Полина Никифорова
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