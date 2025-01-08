Блогерша с миллионами подписчиков умерла в 27 лет, подавившись едой
Блогерша Killadamente с семью миллионами подписчиков умерла в 27 лет
Блогерша Killadamente. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Killadamente
Американская блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, умерла в 27 лет. По данным The New York Post, девушка скончалась, подавившись едой.
Информацию о смерти девушки подтвердила её родная сестра. Предварительно, блогерша подавилась едой во время ужина в ресторане 3 января.
В запрещённой соцсети у погибшей насчитывается 6,7 млн подписчиков. Она пропагандировала бодипозитив и постила контент о своей жизни. У неё остались две маленьких дочки.
Ранее боксёр из Танзании Хассан Мгая скончался в возрасте 29 лет после того, как был нокаутирован в бою с соотечественником Полом Элиасом. На профессиональном ринге Мгая провёл 9 боёв. Три из них он выиграл, четыре проиграл, а ещё два завершились вничью.