Блогерша из Ростова уже год не даёт дочери пить воду из-за духовных поисков и кормит только фруктами
В Ростове блогер кормит дочь плодами и не даёт воды, прокуратура начала проверку
В Ростове-на-Дону женщина не даёт дочке воды и кормит плодами. Обложка © Telegram / Mama_only_fruits
В Ростове-на-Дону нашли самую настоящую фруктоняшку, которой правда 40 лет. Ирина ест только плоды и не пьёт воду. В компании с ней годовалая дочь, которая придерживается такого же рациона. Всю их фруктовую и овощную жизнь блогер публикует в соцсети и делится видео с подписчиками.
Ирина не покупает лекарства для ребёнка и заявляет об отличном самочувствии девочки. Видео © Telegram / Mama_only_fruits
По данным Don Mash, практиковать фрукторианство семья начала год назад. Сначала Ирина решила подсадить на это 10-летнего сына, но мальчик продержался буквально неделю и вернулся к котлеткам с пюрешкой. В итоге компаньоном стала дочка, с которой они продолжают «очищать организм».
Ирина уверена, что такой рацион полезен для малышки и считает их питание полноценным. Прокуратура начнёт проверку по факту данной информации. Семью проверят специалисты.
Напомним, что похожая ситуация происходила в марте прошлого года. В Сочи грудной ребёнок умер от истощения в семье отца-сыроеда. Перед гибелью вес малыша был 1,6 килограмма. Супруг запрещал жене нормально есть во время беременности, а после родов перенёс запреты на ребёнка.