Блогерша из Ростова уже год не даёт дочери пить воду из-за духовных поисков и кормит только фруктами

В Ростове-на-Дону нашли самую настоящую фруктоняшку, которой правда 40 лет. Ирина ест только плоды и не пьёт воду. В компании с ней годовалая дочь, которая придерживается такого же рациона. Всю их фруктовую и овощную жизнь блогер публикует в соцсети и делится видео с подписчиками.

Ирина не покупает лекарства для ребёнка и заявляет об отличном самочувствии девочки. Видео © Telegram / Mama_only_fruits

По данным Don Mash, практиковать фрукторианство семья начала год назад. Сначала Ирина решила подсадить на это 10-летнего сына, но мальчик продержался буквально неделю и вернулся к котлеткам с пюрешкой. В итоге компаньоном стала дочка, с которой они продолжают «очищать организм».